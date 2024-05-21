Имена кандидатов на пост президента Ирана объявят 11 июня

Регистрация кандидатов на пост президента Ирана начнется 30 мая. Окончательный список кандидатов обнародуют 11 июня. Им предоставят две недели для предвыборной агитации.

Глава избирательного штаба провинции Тегеран Сейед Аббас Джоухари рассказал, когда станет известен окончательный список кандидатов на пост президента Ирана.

По его словам, регистрация кандидатов на президентские выборы пройдет 30 мая по 3 июня, а полный список участников будет обнародован 11 июня.

Он добавил, что кандидатам предоставят две недели (с 12 июня по 26 июня) для предвыборной агитации. 27 числа в стране объявят "день тишины".

Напомним, 28 июня в Иране пройдут досрочные президентские выборы в связи с гибелью президента этой страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета 19 мая.

С ним также погиб глава иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица. Всего на борту находилось 9 человек.