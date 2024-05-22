Историческое название вернули горному селу в Чечне

В Чечне решили вернуть историческое название одному из горных населенных пунктов. Он находится в Итум-Калинском районе республики.
Горному селу Ушкалой в Чечне вернули историческое название. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Данный населенный пункт располагается в Итум-Калинском районе республики.
В документе, размещенном на портале правовой информации, сказано, что село теперь будет называться Чиннах.
Напомним, неподалеку от села находятся построенные в X-XI веках Ушкалойские башни, которые пользуются большим спросом у туристов.