Вестник Кавказа

Историческое название вернули горному селу в Чечне

Итум-Калинский район
© Фото: официальный сайт администрации Итум-Калинского района
В Чечне решили вернуть историческое название одному из горных населенных пунктов. Он находится в Итум-Калинском районе республики.

Горному селу Ушкалой в Чечне вернули историческое название. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Данный населенный пункт располагается в Итум-Калинском районе республики.

В документе, размещенном на портале правовой информации, сказано, что село теперь будет называться Чиннах.

Напомним, неподалеку от села находятся построенные в X-XI веках Ушкалойские башни, которые пользуются большим спросом у туристов.

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