Сезон пеших прогулок по экотропам стартовал на Северном Кавказе

На курортах Северного Кавказа стартовал сезон прогулок по экотропам. Для этого вида отдыха обустроено более 100 километров маршрутов на отметках от тысячи до трех тысяч метров

С приходом весны на курортах Северного Кавказа открывается уникальная возможность отправиться в увлекательное приключение по живописным экотропам. Пешие прогулки – это не только возможность насладиться прекрасными пейзажами, но и забота о здоровье, активный отдых и новые впечатления.

«Сезон пеших прогулок по экотропам открывается на курортах Северного Кавказа, где для этого вида отдыха обустроено более 100 километров маршрутов на отметках от тысячи до трех тысяч метров. Ставку на этот вид отдыха в горах делает как институт развития Кавказ.РФ, управляющий курортами „Эльбрус“ и „Ведучи“, так и частный инвестор – группа „Мантера“, которая развивает всесезонный курорт „Архыз“»

– в пресс-службе Кавказ.РФ.

Почему стоит выбрать именно пешие прогулки?

Прогулки по экотропам Северного Кавказа - это уникальная возможность познакомиться с разнообразными экосистемами, красотой гор, чистым воздухом лесов и горных рек.

Отметим, что пешие прогулки по экотропам способствуют укреплению здоровья: они улучшают физическую форму, помогают расслабиться и снять стресс, насыщают организм кислородом. Кроме того, это отличный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь общением и красотой природы.