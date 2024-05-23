Вестник Кавказа

Электрички свяжут Каспийск и Махачкалу

Электрички свяжут Каспийск и Махачкалу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана сообщили о запуске электричек между Каспийском и Махачкалой. Это улучшит качество обслуживания пассажиров, разгрузит автомобильные дороги, уменьшит пробки в махачкалинско-каспийской агломерации.

Планируется запустить маршрут между Махачкалой и Каспийском. Данное новшество не только улучшит мобильность жителей, но и поможет разгрузить автомобильную дорогу между этими населенными пунктами.

«Минтранс [Республики Дагестан] совместно с администрациями Махачкалы и Каспийска уже прорабатывает с „РЖД“ организацию движения пассажирских электричек. Это улучшит качество обслуживания пассажиров, разгрузит автомобильные дороги, уменьшит пробки в махачкалинско-каспийской агломерации. Я прошу побыстрее определиться со сроками, с учетом предложений, которые для нас готовит ОАО "Российские железные дороги»

– глава региона

Причины запуска электропоездов:

  • Во-первых, они являются более экологически чистым видом транспорта по сравнению с автомобилями, работающими на топливе внутреннего сгорания. Это позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и способствует улучшению экологической ситуации в регионе.
  • Во-вторых, электропоезда обычно комфортабельны для пассажиров, оснащены современными удобствами и предлагают возможность приятно провести время в пути.

Авторы проекта выражают уверенность, что запуск пассажирских электропоездов между Махачкалой и Каспийском окажет положительное воздействие на автомобильную дорогу, соединяющую эти города.

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