Крымские электрички переходят на летнее расписание

С 1 июня электрички в Крыму пойдут по летнему расписанию, которое будет адаптировано к началу курортного сезона: у них появятся новые остановки, а на некоторых направлениях вводятся дополнительные рейсы.

Уже через два дня, в субботу, 1 июня, в Крыму начнет действовать новое летнее расписание для пригородных электропоездов, сообщили в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

Конечно, местным жителям придется привыкать к новому графику, а вот для отдыхающих на полуострове оно будет очень удобным. Ведь расписание движения части поездов адаптировали именно под них - добавили новые составы, ввели новые остановки на их маршрутах возле курортных локаций, а также адаптировали весь график с учетом расписания движения поездов дальнего следования, а значит – отдыхающим не придется томиться на вокзале в ожидании нужной электрички, отметили в компании, передает "АиФ-Крым".

Новое расписание пригородных поездов будет действовать до конца сентября – именно столько на полуострове продлится курортный сезон, добавили в КЖД.