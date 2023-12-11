Проезд в поездах Кубани и Крыма станет дороже

В Крыму и Краснодарском крае с начала года подорожает стоимость проезда в пригородных поездах.

Электрички в Крыму и Краснодарском крае станут дороже со следующего понедельника. Информацию о том, что с нового года увеличатся тарифы на проезд в пригородных поездах, опубликовала транспортная компания "Крымская железная дорога".

Увеличение стоимости билетов связано с контролем тарифов в пригородных поездах.

В Крыму за 1км дороги придется заплатить 2 рубля, а на Кубани 47 рублей за 10 км.

Например, из Анапы в Керчь теперь можно будет доехать за 570 рублей. Ранее, стоимость этого билета составляла чуть больше 488 рублей.

Компания "КЖД" просить граждан учитывать изменения тарифов при планировании поездок.