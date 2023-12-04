В Кисловодске подорожает проезд на общественном транспорте

С нового года за билет на общественный транспорт в Кисловодске придется заплатить уже 27 рублей. Однако мэр успокоил: новая цена по-прежнему самая низкая среди городов КМВ.

Проезд в общественном транспорте Кисловодска подорожает с 23 до 27 рублей, посетовал глава города.

«Хочу отметить, что новая цена за проезд в размере 27 рублей продолжает оставаться самой низкой среди городов КМВ»

– Евгений Моисеев

По его словам, подорожание проезда неизбежно, так как в стране – инфляция цен, которая ведет к повышению цен на топливо и запчастей.

Далее он напомнил, что корректировка в сторону увеличения происходит ежегодно. Наверное, местным жителям следовало бы привыкнуть к постоянному росту стоимости оплаты проезда.

Однако есть и хорошие новости: оставшиеся дни до нового года на общественном транспорте в Кисловодске можно будет кататься по прежней стоимости – за 23 рубля.