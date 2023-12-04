Кубань потратит 13 млрд рублей на общественный транспорт

Краснодарский край планирует масштабное обновление автобусного парка всего региона. На закупку новых машин власти края планируют потратить в течении двух лет свыше 13 млрд рублей.

Кубанские власти разработали программу по развитию общественного транспорта в регионе. Ее реализация запланирована на период с 2024 года по 2026 год. За это время на закупку новых транспортных средств планируется потратить более 13 млрд рублей.

В следующем году на финансирование программы будет направлены почти 8 млрд рублей.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что количество новых жителей в регионе растет с каждым годом. Кроме этого, увеличивается туристический поток и власти края должны обеспечить граждан удобным общественным транспортом.

«Для успешного решения социальных и экономических задач, стоящих перед краем, нам нужна транспортная система 21-го века: комфортная, удобная для большинства пользователей и не наносящая значимого ущерба окружающей среде»

- Юрий Бурлачко