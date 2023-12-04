Маршрутки Краснодара подорожают до 45 рублей

Стоимость проезда в маршрутках Краснодара уже в декабре вырастет на пять рублей. Повышение состоится с 9 по 17 декабря.

В Краснодаре вскоре вырастет стоимость проезда - вместо 40 рублей горожане будут платить 45 рублей на 18 маршрутах, как городских, так и пригородных.

Повышение будет проводиться в несколько этапов. Уже завтра проезд подорожает на маршрутах №25, 30 и 37. В воскресенье цены поднимут перевозчики на маршрутах №60, 61 и 77.

На следующей неделе, как уточнили в мэрии города, повышение коснется:

11 декабря - №4, 36, 47, 65, 182 и 183;

15 декабря - №138А и 140А;

16 декабря - №85;

17 декабря - №160А, 166 А и 174А.