Маршрутки Краснодара подорожают до 45 рублей

Стоимость проезда в маршрутках Краснодара уже в декабре вырастет на пять рублей. Повышение состоится с 9 по 17 декабря.
В Краснодаре вскоре вырастет стоимость проезда - вместо 40 рублей горожане будут платить 45 рублей на 18 маршрутах, как городских, так и пригородных.
Повышение будет проводиться в несколько этапов. Уже завтра проезд подорожает на маршрутах №25, 30 и 37. В воскресенье цены поднимут перевозчики на маршрутах №60, 61 и 77.
На следующей неделе, как уточнили в мэрии города, повышение коснется:
- 11 декабря - №4, 36, 47, 65, 182 и 183;
- 15 декабря - №138А и 140А;
- 16 декабря - №85;
- 17 декабря - №160А, 166 А и 174А.
Читайте нас в Дзен Новости Google News