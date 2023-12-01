Погода в Грузии: снегопад и туманы идут на восток страны

Серьезное ухудшение погоды ожидается в ближайшее время в восточной Грузии. Из-за сложных погодных условий возможны перебои с движением на некоторых автодорогах.
Сегодня вечером опасная погода придет в восточную часть Грузии, предупреждение распространило Национальное агентство окружающей среды.
Оно распространяется на период с позднего вечера сегодняшнего дня до середины завтрашнего.
В частности, в высокогорье пройдет мощный снегопад, так что не исключен сход лавин.
Возможна также метель. Может появиться туман.
Из-за ненастья некоторые дороги могут быть перекрыты.
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