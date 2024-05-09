Вестник Кавказа

Северному Кавказу грозят природные пожары

Северному Кавказу грозят природные пожары
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ряде регионов России объявили о высокой пожарной опасности. Природные пожары будут грозить, в том числе и Северному Кавказу.

Несколько федеральных округов России получили предупреждение о высокой возможности возникновения лесных пожаров. Регионы Северного Кавказа также подвержены появлению огня на территории зеленых насаждений. Такие данные озвучил научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил, что предупреждение о пожарах касается северной части Ставрополья и Дагестана.

По словам специалиста, из-за устойчивого циклона пожарная опасность также грозит центральной части России. В частности, природные пожары могут возникнуть в Московской области.

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