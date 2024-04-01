На Кубани вводят пожароопасность 4 класса

В Краснодарском крае вводится пожароопасность 4 класса. Пожары на природе могут привести к невосполнимым потерям: уничтожению лесов, животных, а также угрозе для жизни и здоровья людей.

С приходом теплой погоды на Кубани возрастает риск возникновения лесных и травяных пожаров. Особенно важно быть бдительным в начале мая, когда природа еще не насыщена влагой после зимы. 10 мая специалисты прогнозируют высокую пожароопасность четвертого класса.

«По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 10 мая на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность 4 класса»

– пресс-служба Муниципального центра управления администрации Новороссийска.

Что такое пожароопасность четвертого класса?

По классификации пожароопасности, четвертый класс соответствует очень высокому уровню риска возникновения пожаров. Это означает, что природные условия в регионе, в том числе сильный ветер, высокая температура и низкая влажность, создают опасную ситуацию, когда пожары могут возникнуть легко и быстро распространяться.

Как предотвратить пожары на Кубани?

Особенно важно избегать разведения костров в лесу или на берегу реки во время высокой пожароопасности. Не выбрасывайте горящие окурки из окна автомобиля, не зажигайте костры в непредназначенных местах. Если вы живете в частном доме, убедитесь, что у вас есть пожарный инвентарь, и вы знаете, как им пользоваться.

Пожары на природе могут привести к невосполнимым потерям: уничтожению лесов, животных, а также угрозе для жизни и здоровья людей. Поэтому важно соблюдать все меры предосторожности и быть готовыми к быстрому реагированию в случае возгорания.