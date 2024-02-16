Вестник Кавказа

Пожароопасный сезон начался на Ставрополье

Пожароопасный сезон начался на Ставрополье
В Ставропольском крае сегодня наступил пожароопасный период. О том, что это такое, и об основных правилах в этот сезон рассказали в региональном МЧС.

На Ставрополье с сегодняшнего дня стартует пожароопасный сезон, рассказали в краевом управлении МЧС.

Дата его начала была установлена постановлением регионального правительства. Пожароопасный сезон продлится до 1 ноября 2024 года.

В МЧС подчеркнули, что на протяжении семи месяцев устраивать открытый огонь и костры на сельхозземлях и в населенных пунктах можно только при соблюдении определенных правил.

В их числе – ограничения при сжигании сухой травы, веток и т. п. Делать это на своем участке можно только если расстояние до любых сооружений превышает 15 м. При этом у сжигающего человека должны быть первичные средства пожаротушения.

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