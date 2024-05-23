Ливень отрезал от мира село в Дагестане

В результате ливневых дождей было отрезано сообщение с миров села Дагбаш. На месте ведутся восстановительные работы.

Ливневые дожди подточили опору моста на дороге к селу Дагбаш в Дагестане, лишив жителей доступа к внешнему миру.

«Сегодня, в связи прошедшими ливневыми дождями в Шамильском районе произошел сход селевых масс. В результате чего <...> подъезд к селу Дагбаш от автодороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал произошел подмыв правобережной опоры моста с размывом подходов. В настоящее время движение автотранспорта по мосту закрыто. Транспортное сообщение с населенным пунктом Дагбаш прервано»

– Дагестанавтодор

Подмыв опоры моста – серьезная проблема, которая угрожает безопасности дорожного движения. В данном случае, ливневые дожди вызвали размыв грунта под опорой, что привело к ее деформации и угрозе обрушения. Дорога к селу Дагбаш была недоступна для проезда.

Восстановление дороги: шаги к решению проблемы

Отметим, что первым шагом к восстановлению дороги к селу Дагбаш является проведение инженерных изысканий и оценка степени повреждений мостовой опоры. Специалисты должны разработать план восстановительных работ, учитывая особенности местности и климатические условия.

Далее необходимо приступить к укреплению опоры моста, используя современные технологии и материалы, обеспечивающие долговечность и надежность конструкции.