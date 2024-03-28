Директор единого оператора водоснабжения взят под арест в Дагестане

В Дагестане суд избрал меру пресечения для гендиректора единого оператора водоснабжения республики Магомедгаджи Шапиева. Его обвиняют в получении взяток. Мужчина также входил в состав городского собрания депутатов Избербаша.

Магомедгаджи Шапиев, ранее задержанный по подозрению во взяточничестве, взят под арест. Такую меру пресечения выбрал для подозреваемого, руководившего водоснабжением Дагестана, Советский райсуд.

Подробности рассказала представитель Верховного суда РД.

"Шапиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 27 июля 2024 года"

– Зарема Мамаева

Следствие выяснило, что в течение двух лет, с марта 2021 года по апрель прошлого года, Шапиев брал взятки. Взяточничеством он занимался не в одиночку, а вместе с сообщниками, с которыми он вступил в сговор.

В обмен на деньги глава компании закрывал глаза на разные нарушения в сфере, которой руководил. Так, подозреваемый игнорировал "скручивание" показаний счетчиков в жилых домах. Кроме того, Шапиев "помогал" подключать многоэтажные дома к канализации.

Общая сумма взяток составила 1 млн 450 тыс рублей – правоохранители оценили ее как особо крупный размер.

Суду предстоит выбрать меру пресечения для еще двух фигурантов, уточнила Мамаева.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу проходят двое подчиненных Шапиева. Один из них – исполнительный директор Гамид Габибов. Второй – техник Байтула Мугалов.