Парапланерист разбился в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии

ЧП с парапланеристом произошло в Чегемском ущелье в КБР. Мужчина выжил после жесткой посадки, однако получил травмы. Спасатели сразу отправились к нему на помощь.

Прыжок с парапланом обернулся жесткой посадкой для жителя Нальчика, видео с места событий опубликовало МЧС Кабардино-Балкарии.

Сегодня в 11:55 спасательное ведомство получило сигнал о том, что мужчина прыгнул с парапланом, но совершил жесткую посадку в верховьях Чегемского ущелья.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного спасательного отряда – в общей сложности шесть человек – отправились на помощь к спортсмену.

"На высоте 2,2 тыс м специалисты МЧС России обнаружили мужчину, уложив в специальные носилки – акъи, начали транспортировку вниз"

– МЧС

К 16:45 операция закончилась. Парапланериста, который оказался жителем Нальчика 1977 г.р., передали в руки врачей.