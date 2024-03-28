Мужчина разбился на самодельном параплане в Ингушетии

Погибший занимался парапланеризмом на протяжении нескольких лет. Причины трагедии устанавливаются.

В Ингушетии погиб во время полета на самодельном параплане житель села Верхние Ачалуки. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.

Трагический случай произошел в Назрановском районе. Экстремал пролетал над холмами и в какой-то момент упал. Он погиб на месте в результате полученных травм.

Тело мужчины доставили в республиканскую больницу в Назрани.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Известно, что погибший занимался парапланеризмом в течение трех лет. Он бывший десантник, работал учителем физкультуры.