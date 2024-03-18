Больше льготников получат жилье в Северной Осетии

Порядка 500 млн рублей выделили власти Северной Осетии на строительство жилья для льготных категорий граждан. Об этом сообщил глава региона.

Власти Северной Осетии приняли решение о выделении 500 млн рублей на программу поддержки жилья для льготных категорий населения. Эта инициатива направлена на улучшение жилищных условий граждан, которые нуждаются в особой поддержке и помощи со стороны государства.

«Жилищные сертификаты получают инвалиды, начинающие специалисты и молодые семьи, вынужденные переселенцы, чернобыльцы, а также граждане, переехавшие с Крайнего Севера. В этом году предусмотрено почти 500 миллионов рублей»

– премьер республики Борис Джанаев

По его словам, программа поддержки жилья для льготников в Северной Осетии имеет несколько важных целей: поддержка тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение общественного развития.

Квартиры будут предоставляться, прежде всего, таким льготным категориям как инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ, многодетные семьи, ветераны военных действий.