Вестник Кавказа

"Ахмат" распрощался с Семеновым и Ильиным

"Ахмат" распрощался с Семеновым и Ильиным
© Фото: телеграм-канал ФК “Ахмат“
Андрей Семенов и Владимир Ильин покинули грозненский "Ахмат". У футболистов закончились контракты. Клуб поблагодарил игроков за проведенное время.

Защитник Андрей Семенов и форвард Владимир Ильин покинули грозненский "Ахмат", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба.

У обоих футболистов завершаются сроки контрактов, которые не будут продлены.

Семенов выступал за грозненцев с 2014 года. Он провел 11 сезонов в составе "Ахмата". В пресс-службе подчеркнули, что Андрей вписал свое имя в историю клуба.

Там также отметили, что нападающий Ильин в прошедшем сезоне сыграл 100-ю игру в футболке "Ахмата", а также забил много важных, решающих голов.

В заключение клуб из Чечни выразил благодарность футболистам за проведенное время и пожелал им удачи, благополучия и успехов в карьере.

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