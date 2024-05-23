"Ахмат" распрощался с Семеновым и Ильиным

Андрей Семенов и Владимир Ильин покинули грозненский "Ахмат". У футболистов закончились контракты. Клуб поблагодарил игроков за проведенное время.

Защитник Андрей Семенов и форвард Владимир Ильин покинули грозненский "Ахмат", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба.

У обоих футболистов завершаются сроки контрактов, которые не будут продлены.

Семенов выступал за грозненцев с 2014 года. Он провел 11 сезонов в составе "Ахмата". В пресс-службе подчеркнули, что Андрей вписал свое имя в историю клуба.

Там также отметили, что нападающий Ильин в прошедшем сезоне сыграл 100-ю игру в футболке "Ахмата", а также забил много важных, решающих голов.

В заключение клуб из Чечни выразил благодарность футболистам за проведенное время и пожелал им удачи, благополучия и успехов в карьере.