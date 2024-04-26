"Ахмат" заплатит штраф за брошенную в футболиста бутылку

Инцидент случился после встречи первенства России в Грозном между "Ахматом" и "Зенитом". Победу в матче одержала гостевая команда.

Грозненскому футбольному клубу "Ахмат" предстоит заплатить штраф за то, что один из болельщиков бросил с трибуны стадиона в Грозном пластиковую бутылку в защитника "Зенита". Об этом заявил глава КДК РФС.

"После матча в техническую зону прилетела бутылка и попала в футболиста "Зенита" Васильева. Без травмы. Представитель "Ахмата" присутствовал на заседании, он подтвердил, что все было так, как было написано в рапорте делегата"

– Артур Григорьянц

Он подчеркнул, что сумма штрафа составит 100 тыс рублей. Грозненцев также предупредили о более строгих санкциях, если подобный эпизод повторится в будущем.

Когда состоялся матч?

Встреча 29 тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Зенитом" состоялась в Грозном в минувшее воскресенье. Победу со счетом 5:1 одержали гости. Все пять мячей у петербуржской команды записал на свой счет нападающий Матео Кассьерра. У "Ахмата" отличился форвард Мохамед Конате.