"Грузинская мечта" подпишет закон об иноагентах вместо президента

Закон об иноагентах в Грузии вместо президента собирается подписать председатель парламента. Накануне законодательный орган преодолел вето, которое в середине месяца наложила наложила на этот документ глава государства..

Председатель парламента Грузии намерен сам подписать закон об иноагентах, принятый накануне вечером законодательным органом.

По словам Шалвы Папуашвили, власти не ожидают, что президент Саломе Зурабишвили поставит свою подпись под этим документом.

"Закон вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я"

– спикер парламента

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент республики принял этот резонансный закон в трех чтениях чуть менее чем за месяц, после чего свое вето на документ наложила президент. Однако накануне парламент преодолел его.

Согласно процедуре, теперь закон вновь отправят на подпись президенту. Если за пять дней глава государства не поставит свою подпись под документом, то за него это сделает глава парламента. После этого документ официально вступит в силу.

По задумке грузинского руководства, упомянутый закон сделает прозрачной деятельность НПО и СМО, которые более чем на 20% финансируются из зарубежных источников.

Что будет после вступления в силу закона об иноагентах?

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на неочевидное влияние закона о прозрачности иностранного влияния на перспективы как грузинской оппозиции, так и правящей "Грузинской мечты" на грядущих парламентских выборах: рейтинг "Мечты" упадет, однако у саакашвилевского "Единого национального движения" поддержка не вырастет.



"Вступление закона в силу, скорее всего, окажет влияние на осеннее голосование не в пользу "Грузинской мечты". При этом очень трудно говорить о том, какой из партий этот закон вообще сможет принести пользу. Сейчас уже не исключено, что во время парламентских выборов Грузия окажется в ситуации, когда для грузинского электората все партии будут одинаково неприемлемы. Это наиболее вероятный исход нынешнего переполоха", – сказал Рамаз Сакварелидзе.



По ожиданиям эксперта, власти Грузии ждет жесткая реакция Запада на обнажение западного финансирования СМИ и НПО в республике. "Мы уже услышали заявления вице-президента США Камалы Харрис и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о неприемлемости для Вашингтона и Берлина этого закона. Они считают, что, если правительство будет продолжать противостоять воле народа, то страна окажется в политических объятиях России – а Запад будет соответствующе жестко на это отвечать", – отметил он.



"Но пока трудно предсказать, какая из стран что решится сделать против Грузии на практике. При этом обещаемая ЕС и США изоляция Грузии от Запада явно не по душе многим жителям Грузии – не только молодым, но и более взрослым. Это один из факторов, определяющих большую внутреннюю реакцию на принятие закона: против выступают не только политики, но и граждане. А значит, страсти вокруг этого закона не будут утихать, и до чего дойдет ситуация к выборам – неясно", – заключил Рамаз Сакварелидзе.