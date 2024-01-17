В Северной Осетии продолжат открывать новые "Точки роста"

До конца нынешнего 2024 года в Северной Осетии заработают еще 13 новых "Точек роста", которые активно привлекают школьников не только углубленным изучением учебной программы, но и возможностями технического творчества.

Министерство образования и науки Северной Осетии включилось в федеральную программу "Современная школа" нацпроекта "Образование", написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Еще 13 "Точек роста" откроем в сельских школах республики до конца года. На сегодняшний день в Северной Осетии работает 125 таких центров дополнительного образования. Дети там занимаются робототехникой, рисуют мультфильмы, учатся запускать квадрокоптеры, углубленно изучают школьные предметы и многое другое"

- Сергей Меняйло

Главный упор в таких центрах делается на инженерно-технические программы, и уже есть первые положительные результаты – в республике в этом году удвоилось количество выпускников, сдающих ЕГЭ по физике. Такая же динамика с информатикой, химией - молодые люди сами понимают и знают, насколько актуальны и перспективны эти направления, какое значение они имеют для страны, - написал глава Северной Осетии.

Глава региона заверил, что власти продолжат создавать современные и комфортные условия для детей, чтобы раскрывать их таланты и обеспечивать все условия для их успешного профессионального будущего.