В Ингушетии заработают еще восемь "Точек роста"

В наступившем 2024 году в Ингушетии откроются восемь новых детских центров образования "Точка роста" – они заработают в Магасе и пяти сельских поселениях.

В наступившем 2024 году еще в восьми школах Ингушетии будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Восемь "Точек роста" откроются на базе образовательных учреждений в Магасе, сельских поселениях Сурхахи, Экажево, Инарки, Верхние и Средние Ачалуки"

- пресс-служба главы Ингушетии

Учебная программа центров позволит детям не только получить качественное образование, но и изучить реально востребованные и актуальные сегодня рабочие специальности, подчеркнул глава региона Махмуд-Али Калиматов, передает "Интерфакс".

"Учащиеся, воспользовавшись лабораториями с новой материально-технической базой, смогут углублять свои знания по конкретным предметам. В прошлом году в школах республики начали свою работу 20 "Точек роста"

- Махмуд-Али Калиматов