Карачаево-Черкесия за год обзаведется почти 20 новыми "Точками роста"

В КЧР продолжают работу по созданию "Точек роста". К концу нынешнего года местные власти обещают увеличить их количество еще на два десятка.

В Карачаево-Черкесии в течение 2024 года планируется создать 19 современных образовательных центров"Точка роста". Об этом сказано на сайте главы КЧР.

Они появятся в школах, которые располагаются в селах и малых городах республики. Целью создания таких центров является расширение возможностей учащихся в изучении предметов и программ допобразования на новейшем оборудовании.

К настоящему времени в рамках проекта "Современная школа" на территории республики создали 131 такой центр. К концу этого года их количество должно будет увеличиться до 150.