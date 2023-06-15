Вестник Кавказа

В Ташкенте появится "Ахмат-Арена"

В Ташкенте появится "Ахмат-Арена"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ташкенте по инициативе главы Чечни и властей Узбекистана появится «Ахмат-Арена». Реализация проекта способствует привлечению внимания к развитию спорта в стране.

Во время своего визита в Узбекистан глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о планах по открытию в Ташкенте спортивного комплекса «Ахмат-Арена». Это стало большим событием не только для узбекской столицы, но и для всего региона, так как спортивные объекты всегда привлекают внимание и стимулируют развитие спортивной индустрии.

«Хочу также сообщить, что в Ташкенте в ближайшем будущем запланировано строительство „Ахмат-Арены“. Самое деятельное участие в решении этого вопроса принял почетный Президент Азиатской бойцовской лиги „АХМАТ“ Ойбек Норинбаев. За это я ему искренне благодарен»

– Рамзан Кадыров

Спортивный комплекс «Ахмат-Арена» - это современное сооружение, которое предназначено для проведения спортивных мероприятий различного уровня. Он будет оснащен по последнему слову техники, иметь все необходимые удобства как для спортсменов, так и для зрителей. Такой объект способствует развитию спорта в регионе и создает дополнительные возможности для проведения соревнований на международном уровне.

Открытие спортивного комплекса «Ахмат-Арена» в Ташкенте имеет большое значение для спортивного сообщества Узбекистана. Это не только дает новые возможности для проведения соревнований и тренировок, но и способствует привлечению внимания к развитию спорта в стране.

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