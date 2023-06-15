РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В России появится "Лукойл Арена"

В России появится &quot;Лукойл Арена&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Домашний стадион футбольного клуба "Спартак" через несколько месяцев может быть переименован в "Лукойл Арену". Сейчас он носит название "Открытие Банк Арена".

В скором времени стадион "Открытие Банк Арена", являющийся домашним для московского футбольного клуба "Спартак", может быть переименован. Об этом пишут СМИ.

Срок действия соглашения между банком "Открытие" и футбольным клубом заканчивается в конце текущего года. С предложением о сотрудничестве к "Спартаку" обратилась другая банковская группа, однако руководство столичной команды отвергло его.

Таким образом, вероятность того, что спустя несколько месяцев стадион будет переименован, достаточно высока. Ожидается, что он будет называться "Лукойл Арена".

Бакинский &quot;Нефтчи&quot; согласился приехать на предсезонный турнир в Россию

Бакинский "Нефтчи" согласился приехать на предсезонный турнир в Россию

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
415 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version