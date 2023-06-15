В России появится "Лукойл Арена"

Домашний стадион футбольного клуба "Спартак" через несколько месяцев может быть переименован в "Лукойл Арену". Сейчас он носит название "Открытие Банк Арена".
В скором времени стадион "Открытие Банк Арена", являющийся домашним для московского футбольного клуба "Спартак", может быть переименован. Об этом пишут СМИ.
Срок действия соглашения между банком "Открытие" и футбольным клубом заканчивается в конце текущего года. С предложением о сотрудничестве к "Спартаку" обратилась другая банковская группа, однако руководство столичной команды отвергло его.
Таким образом, вероятность того, что спустя несколько месяцев стадион будет переименован, достаточно высока. Ожидается, что он будет называться "Лукойл Арена".