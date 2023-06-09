Бакинский "Нефтчи" согласился приехать на предсезонный турнир в Россию

Бакинский "Нефтчи" принял решение приехать на предсезонный турнир в Санкт-Петербурге. В нем также сыграют команды из России, Сербии и Турции.
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" приедет на предсезонный турнир, который состоится в Санкт-Петербурге в следующем месяце. Соответствующую информацию подтвердили в самом клубе.
По данным азербайджанских СМИ, бакинцы уже дали свое согласие на участие.
В турнире также будут участвовать петербургский "Зенит", "Црвена Звезда" (Сербия) и "Фенербахче" (Турция).
Сезон 2022/23
По итогам прошлого сезона "Нефтчи" занял третью строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В 36 турах бакинцы одержали 20 побед и потерпели 8 поражений. Еще в 8 матчах была зафиксирована ничья.
В прошлую субботу "нефтяники" встречались в финале национального кубка с "Габалой". Победу в дополнительное время одержала "Габала".