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Бакинский "Нефтчи" согласился приехать на предсезонный турнир в Россию

логотип футбольного клуба “Нефтчи“
© Фото: официальный сайт фубольного клуба "Нефтчи"
Бакинский "Нефтчи" принял решение приехать на предсезонный турнир в Санкт-Петербурге. В нем также сыграют команды из России, Сербии и Турции.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" приедет на предсезонный турнир, который состоится в Санкт-Петербурге в следующем месяце. Соответствующую информацию подтвердили в самом клубе.

По данным азербайджанских СМИ, бакинцы уже дали свое согласие на участие.
В турнире также будут участвовать петербургский "Зенит", "Црвена Звезда" (Сербия) и "Фенербахче" (Турция).

Сезон 2022/23

По итогам прошлого сезона "Нефтчи" занял третью строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В 36 турах бакинцы одержали 20 побед и потерпели 8 поражений. Еще в 8 матчах была зафиксирована ничья.

В прошлую субботу "нефтяники" встречались в финале национального кубка с "Габалой". Победу в дополнительное время одержала "Габала".

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