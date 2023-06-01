Известный итальянский бренд одежды стал спонсором бакинского "Нефтчи"

"Нефтчи" заключил спонсорское соглашение с брендом одежды Errea. Оно рассчитано на два года.
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" и известный итальянский бренд одежды Errea заключили спонсорский договор. Об этом говорится на сайте бакинской команды.
Соглашение рассчитано на два года. Оно предполагает обеспечение одеждой основного и дублирующего составов, а также команды Академии клуба "Нефтчи".
Чемпионат Азербайджана по футболу сезоне 2022/23 завершился в минувшие выходные. По его итогам "Нефтчи" занял 3-е место, набрав 68 очков. Чемпионом с 90 очками стал "Карабах".