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Известный итальянский бренд одежды стал спонсором бакинского "Нефтчи"

Логотипы футбольного клуба “Нефтчи“ и бренда итальянской одежды Errea
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"
"Нефтчи" заключил спонсорское соглашение с брендом одежды Errea. Оно рассчитано на два года.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" и известный итальянский бренд одежды Errea заключили спонсорский договор. Об этом говорится на сайте бакинской команды.

Соглашение рассчитано на два года. Оно предполагает обеспечение одеждой основного и дублирующего составов, а также команды Академии клуба "Нефтчи".

Чемпионат Азербайджана по футболу сезоне 2022/23 завершился в минувшие выходные. По его итогам "Нефтчи" занял 3-е место, набрав 68 очков. Чемпионом с 90 очками стал "Карабах".

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