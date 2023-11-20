Аграрии Ставрополья недосчитаются зерна из-за засухи

Власти Ставрополья сообщили о том, что засуха приведет к сокращению урожая в регионе. Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий урожай зерновых культур значительно снизится.

На Ставрополье, как и во многих других регионах, сельское хозяйство играет важную роль в экономике. Однако в нынешнем году фермеры и аграрии столкнулись с серьезной проблемой - засухой. Прогнозируется, что из-за неблагоприятных погодных условий урожай зерновых культур значительно снизится, что может повлечь за собой серьезные последствия для региона.

«Год для аграриев непростой. По оценкам специалистов, из-за засухи валовой сбор зерна может быть на 17% меньше, чем в прошлом году. Но Ставропольский край будет с хлебом, зерна будет достаточно как для наших собственных потребностей, так и для того, чтобы несколько миллионов тонн отправить на экспорт»

– пресс-служба спикера краевого парламента Николай Великдань

Снижение урожая зерновых на Ставрополье может негативно сказаться на местной экономике и жителях региона. Уменьшение объемов производства зерна приведет к росту цен на хлеб и другие продукты. Кроме того, фермеры и аграрии понесут убытки, что скажется на их благосостоянии и возможности инвестировать в будущие урожаи.