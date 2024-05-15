Вестник Кавказа

Ингушетия активизирует развитие своей экономики

Ингушетия активизирует развитие своей экономики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия снизила уровень дотационности с 44 до 42%. Об этом проинформировал глава региона.

Ингушетия – один из дотационных субъектов РФ, которые активно идут к своей финансовой независимости. Так, по итогам 2023 года было зафиксировано снижение уровня дотационности этого региона с 44% до 42%. Данное событие имеет важное значение для экономического и финансового развития региона.

«Дотационность 44% у нас была, до 42 мы спустились. У нас были собственные доходы 3 млрд с копейками, а сейчас у нас 9,2 млрд консолидированный бюджет в этой части. И с долгами мы решили [проблемы]. Меры бюджетного принуждения мы последние выплатили в прошлом году - 131 миллион, и теперь мы освобождены от мер бюджетного принуждения» 

– глава региона Махмуд Калиматов.

Причины снижения уровня дотаций

Отметим, что это может быть связано с улучшением экономической ситуации в регионе и повышением его доходов за счет собственных источников. Так, власти республики успешно находят источники доходов, оптимизируют расходы и развивают местную экономику для обеспечения стабильного развития региона.

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