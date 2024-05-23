Глава Дагестана рассказал о главной цели махачкалинского "Динамо"

Финансирование "Динамо" Махачкала не изменится после выхода в РПЛ, сообщил глава Дагестана. По его словам, региональные власти продолжат поддерживать клуб.

Глава Дагестана Сергей Меликов оценил перспективы футбольного клуба "Динамо" Махачкала, который в следующем сезоне впервые в истории сыграет в Премьер-лиге.

"Проект долгосрочный. Иначе не было бы смысла его начинать два года назад. Мы динамично ворвались в РПЛ. Это и проект социальный. Мы хотим выполнить поручение президента РФ, в котором он говорил в обращениях, о здоровом образе жизни и развитии массовых видов спорта"

– руководитель региона

Он подчеркнул, что социальный проект будет длиться до тех пор, пока власти будут в состоянии выполнять эти требования по развитию.

Глава РД также обратил внимание на то, что финансирование клуба, которое в том числе осуществляется из бюджета республики, с выходом РПЛ не сократится.

"Привлекать внебюджетные источники для увеличения объема финансирования и для того, чтобы мы удержались в РПЛ, а затем догнали и перегнали по результатам «Анжи», мы, думаю, способны"

– Сергей Меликов

Сезон 2023/24

Махачкалинское "Динамо" с 61 очком финишировало на второй строчке в турнирной таблице первенства ФНЛ и вышло в Премьер-лигу. Вместе с динамовцами в РПЛ пробились подмосковные "Химки", в активе которых 66 очков. Пробиться в РПЛ через стыковые матчи попробуют "Акрон" (59 очков) и "Арсенал" Тула (55).