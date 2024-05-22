В Израиле приостановят занятия в старшей школе

На два часа в четверг в Израиле будут приостановлены занятия. Это связано со спором профсоюза Минфина страны по поводу соглашения об оплате труда.

В четверг в Израиля будет проводиться массовая забастовка учителей. Это связано со спором профсоюза Минфина страны по поводу соглашения об оплате труда. Организацией было объявлено, что в связи с этим утренние занятия для учеников 10 и 11 классов проводиться не будут.

«Мы вынуждены обострить борьбу из-за четких и бескомпромиссных заявлений представителей Казначейства об их нежелании продвигаться вперед в переговорах по подписанию коллективного соглашения до тех пор, пока мы не примем их требование о заключении личных контрактов и превращении учителей в работников по контракту, что означает первый шаг к приватизации системы образования»

– Профсоюз учителей

Также в профсоюзе отметили, что в будущем подобные акции будут продолжаться до тех пор, пока не будут удовлетворены все условия учителей.