В МЧС призвали россиян дарить своим близким сумки безопасности

Глава МЧС назвал сумку безопасности хорошим подарком на день рождения. Эта сумка состоит из огнетушителя, самоспасателя и пожарного извещателя.

Глава МЧС России обратился к россиянам с призывом дарить своим близким сумку безопасности. Выступая на форуме социальной рекламы МЧС, Александр Куренков отметил, что такая сумка необходима каждому.

"Если вы приходите на день рождения и хотите действительно пожелать человеку долгих лет жизни, подарите противопожарный извещатель, самоспасатель, который даст 20 минут времени, чтобы спуститься по задымленной лестнице, и, конечно, огнетушитель"

– глава ведомства

Он подчеркнул, что все эти устройства симпатичные и могут быть модными.

"Огнетушители можно раскрашивать, мы уже практикуем это. И они очень хорошо вписываются в интерьер и не противоречат никакому домохозяйству"

– руководитель МЧС

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что прививать моду на безопасность надо в детсадах и школах.