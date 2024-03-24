Вооруженное нападение на банк в Армении: преступник арестован

Сельский житель, угрожавший взорвать гранату в отделении банка в Абовяне, взят под арест. Преступление было совершено несколько дней назад: мужчина принес гранату в банк и грозился привести ее в действие.

Житель одного из сел Котайкской области, который, оставшись без квартиры, требовал вернуть ее в банке с гранатой, арестован. Об избранной для него мере пресечения сообщает Следком Армении.

Следствие выяснило, что 24 мая 49-летний житель села Бюрегаван пришел в отделение банка в Абовяне (крупнейший город области). Он взял с собой гранату Ф-1 и требовал вернуть ему заложенную ранее квартиру. Жилье уже было продано приставами.

Переговоры с преступником вели сотрудники управления СК по области и полицейские. Им удалось уговорить нападавшего сдаться. Мужчина отдал гранату, его задержали. Позже агрессору предъявили обвинение в терроризме.