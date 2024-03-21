Вестник Кавказа

Двое нападавших на отдел полиции в Ереване ранены своей же гранатой

Двое нападавших на отдел полиции в Ереване ранены своей же гранатой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подробности нападения на полицейский участок в Ереване озвучили в МВД Армении. Оказалось, что двое из трех атаковавших получили ранения после того, как подорвали свою же собственную гранату.

Полиция Армении прокомментировала нападение на отдел в район Нор Норк в Ереване (север армянской столицы).

В ведомстве уточнили, что нападавших было трое. При этом радикалы взорвали гранату. Однако этот шаг привел к тому, что большая часть агрессоров − двое из троих – выбыли из строя. Они получили осколочные ранения, их пришлось госпитализировать.

Третий мужчина продолжает стоять напротив отдела. У него также есть граната. С ним ведутся переговоры. Сдаться преступника уговаривает руководство армянской полиции – глава полиции Арам Ованнисян и руководитель криминальной полиции Вардан Варданян.

Чуть позже стало известно, что нападавший задержан спецназом.

Отмечается, что среди полицейских и мирных жителей пострадавших нет, передает Sputnik Армения.

Сообщалось, что нападавшие принадлежат террористической организации "Боевое братство". Однако сама она опровергла эти данные. Пресс-секретарь МВД от комментариев по этому поводу отказался, уточнив, что все участники организации, которые были задержаны сегодня, отпущены на свободу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1680 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нападение на отдел полиции в Ереване: взорвана граната – есть раненые

Нападение на отдел полиции в Ереване: взорвана граната – есть раненые

Главного инженера водоканала подозревают в крупной взятке на Ставрополье

Главного инженера водоканала подозревают в крупной взятке на Ставрополье

Двух мужчин подозревают в присвоении государственных земель в Ингушетии

Двух мужчин подозревают в присвоении государственных земель в Ингушетии

Руководитель предприятия возглавлял преступную банду на Ставрополье

Руководитель предприятия возглавлял преступную банду на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы