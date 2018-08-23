Вестник Кавказа

Нападение на отдел полиции в Ереване: взорвана граната – есть раненые

Нападение на отдел полиции в Ереване: взорвана граната – есть раненые
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Радикалы устроили нападение на полицейский участок в Ереване. По предварительным данным, была взорвана граната, преступники угрожают новыми взрывами.

ЧП произошло в Ереване: вооруженные люди ворвались в полицейский участок, расположенный в северном районе Нор-Норк. Подробности сообщают армянские СМИ.

Известно, что была приведена в действие граната. В результате, предварительно, пострадали как минимум двое.

Несколько вооруженных людей прорвались внутрь здания. Снаружи также остались один или два радикала, они стоят буквально с гранатами в руках.

К месту событий прибыли правоохранители. Обстановка у отделения напряженная.

Что касается личностей атакующих, то, опять же предварительно, сообщается, что это участники террористической организации "Боевое братство". Ранее несколько десятков ее членов были задержаны. Они собирались утром в воскресенье отправиться в село Аскипара неподалеку от границы с Азербайджаном. Именно там должен будет произойти процесс делимитации и демаркации, с передачей Азербайджану четырех эксклавов. Радикалы хотели создать здесь "отряды самообороны" из местных жителей.

Теперь другие члены "Братства" требуют выпустить на свободу задержанных. Впрочем, сама организация опровергла свое участие в нападении.

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