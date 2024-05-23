Игра двух детей с оружием завершилась трагедией в Дагестане

В результате игры двух братьев с оружием один из них погиб. Трагедия случилась в одном из сел Дагестана.

В Дагестане семилетний мальчик случайно застрелил своего пятилетнего брата. Об этом сказано в заявлении региональной прокуратуры.

Трагичный случай произошел в Ногайском районе.

"В селе Червленные Буруны Ногайского района семилетний мальчик во время игры произвел выстрел из пневматической винтовки в своего пятилетнего брата"

– прокуратура республики

От полученных ранений мальчик скончался. По данному факту начата проверка.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обороте оружия, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних"

– пресс-служба прокуратуры