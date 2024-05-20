Реконструкция стадиона во Владикавказе снова откладывается

Строительство стадиона ФК "Алания" началось в конце 2021 года. Из-за затягивания работ срок сдачи в эксплуатацию арены уже несколько раз переносился.

Срок сдачи в эксплуатацию нового стадиона футбольного клуба "Алания" во Владикавказе откладывается.

Для арены закупили лампы освещения стоимостью 30 млн рублей, однако они, как отметили на "Матч ТВ", не подходят по нормам телевидения. Об этом вещатель уведомил гендиректора "Алании" Руслана Сиукаева, передает "РБ Спорт".

Проблемы с лампами могут привести к тому, что срок открытия стадиона в очередной раз будет перенесен.

При этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло не так давно заявил, что свой первый матч на новом стадионе владикавказская команда проведет в августе.

Напомним, строительство стадиона началось в 2021 году. В прошлом году из-за затягивания сроков строительства "Алании" не выдали лицензию, которая позволила бы ей побороться за выход в РПЛ в стыковых матчах.

Турнирная таблица

Сезон 2023/24 "Алания" завершила на 8-м место в первенстве ФНЛ, набрав 49 очков. В Премьер-Лигу напрямую вышли подмосковные "Химки" (66 очков) и махачкалинское "Динамо" (61), финишировавшие на двух первых местах. В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне сыграют "Акрон" (59) и тульский "Арсенал" (55).