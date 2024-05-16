«Ликуд» потребовал от Нетаньяху продолжить бои в Газе

Депутаты правой партии «Ликуд» потребовали от премьер-министра страны сделать все для освобождения заложников. Одновременно, по их словам, необходимо продолжить вооруженную борьбу с террористами.

Семь депутатов израильского парламента (Кнессет) от правой партии «Ликуд» обратилась к премьер-министру страны с требованием заключить «всеобъемлющую сделку», предполагающую освобождение заложников. В то же время они потребовали продолжить боевые действия против ХАМАС в Газе

«Мы в «Ликуде» не допустим сделки, которая включает прекращение боевых действий»

– группа депутатов

Накануне депутатская группа направила премьеру письмо с требованием, чтобы армия ЦАХАЛ продолжила контролировать КПП «Рафах». В послании подчеркивается, что палестинских радикалов нельзя победить без полного контроля над пограничными переходами и источниками энергии и помощи.