Вестник Кавказа

Бывшего главу БТИ задержали в Ингушетии

Бывшего главу БТИ задержали в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По месту жительства экс-главы БТИ в Ингушетии провели обыски. Мужчина задержан, он подозревается в крупном мошенничестве.

В Ингушетии задержали бывшего руководителя БТИ. Об этом рассказали 29 мая в правоохранительных органах республики.

Там отметили, что мужчина был задержан после обысков, проведенных по месту его жительства в селе Сагопши.

Следствие полагает, что в 2021-2022 годах экс-глава БТИ вместе со своим отцом вступил в сговор с другими участниками преступного сообщества и купил два участка земли, используя подложные документы.

Сумма ущерба, причиненного государству, превышает 3,5 млн рублей.

Расследование проводится в рамках уголовного дела мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Следователи изъяли договоры и документы на участки, а также банковские карты и жесткий диск, передает "Интерфакс".

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