В Узбекистане запускают прямые рейсы в Стамбул и Алматы

Два новых международных авиарейса будут запущены из города Нукус в ближайшие дни. Полеты будут выполняться в Алматы и Стамбул.

Узбекистан новыми прямыми рейсами перевозчика Uzbekistan Airways будет связан с Казахстаном и Турцией.

С 1 июня самолеты полетят из Нукуса в Алматы. Перевозка будет осуществляться по средам и субботам.

С 3 июня авиарейс будет запущен из Каракалпакстана в Стамбул, на данном направлении планируется один вылет в неделю - по понедельникам.

Таким образом узбекистанская компания в начале июня откроется два международных направления из города Нукус.