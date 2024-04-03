Вестник Кавказа

В Узбекистане запускают прямые рейсы в Стамбул и Алматы

Новая мечеть в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два новых международных авиарейса будут запущены из города Нукус в ближайшие дни. Полеты будут выполняться в Алматы и Стамбул.

Узбекистан новыми прямыми рейсами перевозчика Uzbekistan Airways будет связан с Казахстаном и Турцией.

С 1 июня самолеты полетят из Нукуса в Алматы. Перевозка будет осуществляться по средам и субботам.

С 3 июня авиарейс будет запущен из Каракалпакстана в Стамбул, на данном направлении планируется один вылет в неделю - по понедельникам.

Таким образом узбекистанская компания в начале июня откроется два международных направления из города Нукус.

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