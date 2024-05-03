Столетний ветеран ВОВ из Дагестана отправился в Москву на встречу с Путиным

В Махачкале заявили, что ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков отправился в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. Ранее Садыков стал Героем России.

Махачкалинский градоначальник Юсуп Умавов заявил, что ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков отправился в Москву.

В своем телеграм-канале он сообщил, что Садыков, которому в этом году исполнилось 100 лет, встретится с главой государства Владимиром Путиным.

В мэрии столицы Дагестана добавили, что ветеран уже вылетел в Москву, а его встреча с российским лидером запланирована на завтра.

Напомним, ветеран ВОВ Садыков был удостоен в начале мая звания Героя России за мужество и героизм. Указ об этом подписал Путин.