Вестник Кавказа

Аналог YouTube появится в России в июне

Аналог YouTube появится в России в июне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России представят аналог YouTube. В Госдуме заявили, что он выйдет в конце июня. Там сообщили о необходимости оказывать давление на иностранных провайдеров.

Депутат Госдумы Антон Горелкин анонсировал появление в конце июня российского аналога популярного видеохостинга YouTube.

Он уточнил, что стопроцентных аналогов американской платформе нет. При этом депутат заявил о важности продолжать давление на иностранные хостинг-провайдеры и их реселлеры.

Горелкин добавил, что он обратился в Роскомнадзор с предложением разнообразить давление, поскольку меры, которые предпринимаются сегодня, недостаточны.

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