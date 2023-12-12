Аналог YouTube появится в России в июне

В России представят аналог YouTube. В Госдуме заявили, что он выйдет в конце июня. Там сообщили о необходимости оказывать давление на иностранных провайдеров.

Депутат Госдумы Антон Горелкин анонсировал появление в конце июня российского аналога популярного видеохостинга YouTube.

Он уточнил, что стопроцентных аналогов американской платформе нет. При этом депутат заявил о важности продолжать давление на иностранные хостинг-провайдеры и их реселлеры.

Горелкин добавил, что он обратился в Роскомнадзор с предложением разнообразить давление, поскольку меры, которые предпринимаются сегодня, недостаточны.