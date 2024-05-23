Спасатели предупредили жителей КБР об опасной погоде

Конец мая выдастся сложным по погодным условиям для жителей Кабардино-Балкарии – уже сегодня до конца дня на регион обрушатся затяжные ливни с градом, которые могут вызвать паводки и сели в горах.

Кабардино-балкарские спасатели сегодня объявили по республике штормовое предупреждение из-за сильных осадков, ожидаемых в республике в ближайшие дни, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В ближайшие часы и до конца суток 29 мая, а также 30-31 мая и 1 июня местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с"

- МЧС по Кабардино-Балкарии

Сами по себе ливни и грозы, сопровождаемые градом – явление неприятное, однако опасность заключается в том, что они будут сопровождаться шквалистым ветром и могут вызвать подъем уровней воды в реках и сход небольших селей в горах, передает "Интерфакс".

Помимо этого, ряде регионов республики возможны ЧС и происшествия природного характера - подтопление низменностей в населенных пунктах, аварии на линиях связи и ЛЭП, а также проливные дожди могут нанести серьезный урон сельским хозяйствам, добавили в МЧС.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что непогода в южных регионах России набирает обороты - в ближайшие сутки Кавказ, Крым, Кубань ждут мощные ливни с грозами, предупредили синоптики. Причина таких катаклизмов - антициклон, захвативший центр и северо-запад региона. Сегодня в область этого вихря вольется новая фронтальная волна из Европы, и грозовые дожди усилятся – они могут обрушить до трех ведер воды на каждый квадратный метр, говорится в прогнозе центра погоды "Фобос".