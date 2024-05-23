В районе Кубани ввели ЧС из-за погоды

В Крымском районе Краснодарского края прогнозируется резкое ухудшение погоды. Объявлен режим ЧС.
«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на 27-28 мая 2024 года на территории Крымского района прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя, грозы, града, подъемов уровней воды в реках и усилением ветра до 15 м/с»
– районная администрация.
Отметим, что перед началом неблагоприятных погодных условий необходимо принять меры предосторожности. Проверьте крыши зданий, закрепите все подвижные предметы на улице, подготовьте необходимые запасы продуктов и воды.
Не игнорируйте предупреждения и уведомления о приближающихся стихийных бедствиях. Следите за информацией от местных властей и спасательных служб. В случае необходимости, будьте готовы к эвакуации и следуйте инструкциям специалистов.