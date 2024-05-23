Вестник Кавказа

В районе Кубани ввели ЧС из-за погоды

Пробка из-за дождя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Режим ЧС был объявлен в Крымском районе Кубани. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 15 м/с.

В Крымском районе Краснодарского края прогнозируется резкое ухудшение погоды. Объявлен режим ЧС.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на 27-28 мая 2024 года на территории Крымского района прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя, грозы, града, подъемов уровней воды в реках и усилением ветра до 15 м/с»

– районная администрация.

Отметим, что перед началом неблагоприятных погодных условий необходимо принять меры предосторожности. Проверьте крыши зданий, закрепите все подвижные предметы на улице, подготовьте необходимые запасы продуктов и воды.

Не игнорируйте предупреждения и уведомления о приближающихся стихийных бедствиях. Следите за информацией от местных властей и спасательных служб. В случае необходимости, будьте готовы к эвакуации и следуйте инструкциям специалистов.

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