Села Кабардино-Балкарии будут развиваться по новой госпрограмме

С 2025 года планируется реализация нового направления по благоустройству сельских территорий в РФ, в частности, в Кабардино-Балкарии. Цели программы – стабилизация численности местного населения, повышение уровня благосостояния через развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Села Кабардино-Балкарии готовятся к важным изменениям, связанным с благоустройством и развитием. Так, было объявлено о запуске нового направления государственных программ, направленных на улучшение жизни сельского населения региона. Основными целями этой инициативы являются стабилизация численности жителей сельской местности и повышение уровня благосостояния через развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

«Госпрограмма носит социальный характер и ее основными задачами являются стабилизация численности сельского населения и повышение уровня благосостояния путем развития социальной и инженерной инфраструктуры на селе. Участие в ней носит заявительный характер, а финансирование определяется Минсельхозом РФ по итогам конкурсных отборов за каждый финансовый год. С 2025 года планируется реализация нового направления по благоустройству сельских территорий, в которой мы планируем принять участие»

– министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

Стабилизация численности сельского населения КБР

По его словам, одной из главных задач новой госпрограммы является стабилизация численности сельского населения. В последние годы многие жители сел уезжали в города в поисках лучших возможностей для трудоустройства и жизни. Это привело к уменьшению населения в сельских районах и ухудшению экономической ситуации. Новая программа направлена на создание условий, которые сделают жизнь в селе более привлекательной для молодых людей и семей.

Повышение уровня благосостояния через развитие инфраструктуры

Министр отметил, что другим важным аспектом нового направления государственных программ является развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе. Это включает в себя строительство и реконструкцию дорог, обустройство спортивных площадок, парков, а также улучшение системы водоснабжения и канализации. Повышение уровня благосостояния жителей села напрямую зависит от качества инфраструктуры, поэтому вложения в эти сферы играют ключевую роль в общем развитии региона.