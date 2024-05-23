Неправительственные организации Грузии отказались соблюдать закон об иноагентах

На акции протеста в Тбилиси озвучили обращение неправительственных организаций, которые не буду подчиняться закону об иноагентах. По их мнению, новый закон представляет собой угрозу для будущего Грузии.

Грузинские неправительственные организации заявили о том, что не будут соблюдать закон об иноагентах.

Обращение НПО республики было вчера озвучено в ходе масштабной акции протеста в столице Грузии после того, как парламент оспорил вето президента страны на закон "О прозрачности иностранного влияния".

По словам представителей неправительственных организаций, закон угрожает экономике страны и ее развитию.

Также в процессе акции было озвучено, что противники закона продолжат защищать европейское будущее страны до тех пор, пока власти не отменять закон об иноагентах.

"Мы защитим всех арестованных и всех оштрафованных. Наши юристы будут бороться в судах как внутри страны, так и в международных. Мы будем собирать деньги, чтобы оплатить друг другу штрафы, наложенные на нас за борьбу за любовь и свободу Грузии"

– НПО Грузии

Кроме этого, представители НПО заявили, что намерены наблюдать за ходом парламентских выборов осенью этого года, чтобы защитить честные выборы.

Во вторник 28 мая парламент Грузии оспорил запрет президента на закон об иноагентах. Затем документ вновь поступит президенту для подтверждения. Если президент не подпишет закон, он будет направлен спикеру парламента Шалве Папуашвли. После подписания закона и его публикации он вступит в силу.