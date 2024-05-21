Рицинский парк подготовили к летнему сезону

Абхазия подготовила к старту летнего сезона Рицинский нацпарк. Здесь оборудовали зоны для пикников, обновили ограждения и защитные сетки.

Рицинский Реликтовый нацпарк обновил туристическую инфраструктуру к началу летнего сезона. Информацию об этом озвучил главный лесничий парка Тенгиз Джергения.

По словам работника рекреационной зоны, парк обзавелся новыми столами, лавками и урнами в пикниковой зоне. Всего в парке 20 мест для проведения пикников.

Кроме этого, была расчищена дорога к курорту Ауадхара. Позднее она будет засыпана щебнем.

Также были установлены таблички, которые предупреждают о возможных камнепадах и натянуты сетки в особо опасных местах.

Главный лесничий парка подчеркнул, что туристам, которые проводят отдых в парке, необходимо соблюдать чистоту, а также уведомлять о своих маршрутах или же брать гида, который знает местность.