Вестник Кавказа

МВД объявило в розыск экс-мэра Магаса

Усман Аушев
© Фото: официальный сайт мэрии Магаса
Усмана Аушева объявили в розыск. Ранее сегодня поступала информация задержании экс-главы администрации Магаса, которая в итоге не подтвердилась.

МВД России объявило в розыск бывшего руководителя администрации Магаса, следует из базы министерства.

"Усман Баширович Аушев, 31.8.1986. Разыскивается по статье УК"

– МВД РФ

Ранее Telegram-канал Mash Gor сообщил о задержании Усмана Аушева. Позднее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов собиралась задержать его, когда он прилетел в Грозный, однако чиновник сумел скрыться от них.

Напомним, Усман Аушев занимал пост мэра столицы Ингушетии лета 2020 года по февраль 2023 года. Он подозревается в махинациях.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1535 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Арестован бывший мэр Магаса

Арестован бывший мэр Магаса

Зайта Орцханова утвердили на посту мэра Магаса

Зайта Орцханова утвердили на посту мэра Магаса

Аушев досрочно ушел с поста мэра Магаса

Аушев досрочно ушел с поста мэра Магаса

В Ингушетии будут бороться с бездомными животными по нормам ислама

В Ингушетии будут бороться с бездомными животными по нормам ислама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы