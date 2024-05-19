МВД объявило в розыск экс-мэра Магаса

Усмана Аушева объявили в розыск. Ранее сегодня поступала информация задержании экс-главы администрации Магаса, которая в итоге не подтвердилась.

МВД России объявило в розыск бывшего руководителя администрации Магаса, следует из базы министерства.

"Усман Баширович Аушев, 31.8.1986. Разыскивается по статье УК"

– МВД РФ

Ранее Telegram-канал Mash Gor сообщил о задержании Усмана Аушева. Позднее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов собиралась задержать его, когда он прилетел в Грозный, однако чиновник сумел скрыться от них.

Напомним, Усман Аушев занимал пост мэра столицы Ингушетии лета 2020 года по февраль 2023 года. Он подозревается в махинациях.