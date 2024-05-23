Летний отдых в Абхазии выбирают 5% российских туристов

В этом году спрос на туры в Абхазию снизился почти на 50% по сравнению с данными за прошлый год. Ранее в Абхазии отметили, что туристы стали реже планировать отдых заранее и предпочитают бронировать отели незадолго до поездки. В целом в республике ждут роста турпотока на 20%.

Спрос на путевки на курорты Абхазии на лето 2024 года сократился относился прошлогоднего. Такая же ситуация со спросом на туры на Юг России, поделились статистикой в интернет-магазине туров Travelata.

"Интерес к курортам России и Абхазии снизился с 21% до 14% и с 8% до 5% соответственно"

– Travelata

При этом наиболее востребованы путевки на лето в Турцию - продажи выросли с 48% в 2023 году до 61% в 2024 году.

Средний чек на отдых в Турции увеличился с прошлого года с 223 до 255 тыс рублей, Абхазия подорожала до 130,8 тыс рублей, но остается самым доступным зарубежным направлением, отдых на отечественных курортах сегодня в среднем обойдется в 110 тыс рублей.

Пятерка самых востребованных туристических летних направления с прошлого года не изменилась, помимо Турции, России и Абхазии в нее входят Египет и ОАЭ, добавили в компании, передает РИА Новости.